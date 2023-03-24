Тест для миллениалов: хорошо ли вы помните сериалы 90-х?

Последнее десятилетие прошлого века подарило нам множество культовых сериалов. Чего только стоит “Твин Пикс” - ответ на вопрос. кто же убил Лору Палмер, волнует не одно поколение зрителей. Любопытно, что для создания напряженной атмосферы создатель легендарной криминальной драмы Дэвид Лин использовал нестандартные приемы. Так, например, во время съемок одной из сцен актерам пришлось читать свои реплики задом наперед, а затем звуковую дорожку пустили в обратном направлении. Неудивительно, что эффект был впечатляющим до мурашек. Еще одним культовым проектом девяностых, где не обошлось без триллера и мистики, стали “Секретные материалы”. Шоу, снятое в жанре научной фантастики, получило целых девять сезонов - неплохой результат даже по нынешним временам. В 2016 году создатели решили тряхнуть стариной и выпустили на экраны десятый сезон, но промахнулись: сериал, полюбившийся зрителям в девяностые, выглядел анахронизмом на современном ТВ. В итоге продолжение провалилось с самыми низкими рейтингами за всю историю проекта.

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