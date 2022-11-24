Тест для людей с широким кругозором: угадайте бренд по логотипу

У каждого уважающего себя бренда есть своя узнаваемая символика. Увидев логотип, потребитель четко ассоциирует его с определенной маркой, продукцией, которую она выпускает, а также с ее качеством. Над разработкой фирменной айдентики работает целый штаб специалистов, однако даже они не всегда могут учесть абсолютно все детали. Так, например, эмблема британской автомобильной компании Bentley несколько лет назад доставила владельцу немало хлопот. Им пришлось отозвать порядка 820 экземпляров по той причине, что эмблема в форме буквы B расположенная на капоте во время аварии может стать причиной травмы человека. Изначально автомобили снабдили механизмом, который при столкновении с какой-либо помехой убирает эмблему с крыльями внутрь кузова. Однако через какое-то время стало ясно, что механизм подвержен коррозии, он ржавеет и эмблема не убирается. Производители отозвали 620 авто в США и Канаде и 200 в Европе, чтобы бесплатно заменить механизм и обезопасить участников дорожного движения.

Как хорошо вы разбираетесь в эмблемах и логотипах известных брендов и компаний? Проверьте себя, ответив на вопросы нашего теста.