Тест для любителей животных и кинематографа: проверьте себя

В мире кино считается, что невозможно переиграть двух актеров - детей и животных. Интересно, что вторые находились в кадре с самых первых дней изобретения кинематографа. Первым фильмом о живой природе стало детище братьев Люмьер под названием “Лев. Лондонский зоологический сад”. Длительность картины, снятой в зоопарке, составляла всего 41 секунду. На протяжении съемок создателям приходилось всячески развлекать хищника, а также подкармливать, чтобы в кадре что-то происходило. Еще до того, как появились интернет и мемы с котиками, братья Люмьер поняли простую истину: публика приходит в восторг, когда видит на экране представителей фауны. А уж тогда животное что-то делает на камеру, коммерческий успех картине обеспечен. Поэтому авторы первых фильмов всячески эксплуатировали братьев наших меньших, чтобы завлечь публику на сеансы. С тех пор практически ничего не изменилось - фильмы о животных или с их участием неизменно вызывают интерес публики. В последние годы отдельной популярностью пользуется зоостриминг, когда установленная на природе камера фиксирует и показывает в прямом эфире жизнь зверюшек.

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