Тест для любителей советского кино: как хорошо вы помните похождения Остапа Бендера?

Остап Бендер является, пожалуй, одним из самых ярких и колоритных персонажей отечественной литературы прошлого столетия. Романы Ильи Ильфа и Евгения Петрова стали настоящей классикой, их любят и цитируют наизусть до сих пор, поскольку буквально каждая фраза “Двенадцати стульев” или “Золотого теленка” - афоризм. Однако мало кто знает, что замысел романа о “великом комбинаторе” появился изначально вовсе не у Ильфа и Петрова, а у Валентина Катаева, который был старшим братом последнего (Петров - псевдоним Евгения Катаева). Однако времени на то, чтобы воплотить свою задумку в жизнь, у писателя не было, и он подкинул идею младшему брату и его другу. Предполагалось, что впоследствии книга выйдет в свет под именем Катаева, однако Ильф и Петров настолько далеко ушли от первоначального замысла и привнесли в сюжет столько своего, что Катаев, конечно же, отказался от притязаний на рукопись и предложил соавторам издать роман под своим авторством.

Насколько хорошо вы помните романы и фильмы про обаятельного мошенника Остапа Бендера? Сможете ли вспомнить мельчайшего подробности его увлекательной биографии? Проверьте себя, ответив на вопросы теста.