Тест для любителей пазлов: только профи найдет недостающий фрагмент

В детстве у многих из нас одним из любимых развлечений были пазлы. Красочные картинки с любимыми мультперсонажами, милыми зверушками или яркими природными ландшафтами, которые нужно было собрать из небольших деталек, помогали не только весело и увлекательно провести досуг, но и потренировать свою внимательность. У некоторых людей пристрастие к собиранию пазлов не исчезло со временем - лишь масштабы собираемых картинок стали больше. Мало кто из современных поклонников этого развлечения знает, как именно были изобретены пазлы. Произошло это в восемнадцатом столетии. Автором первого в мире пазла был лондонец Джон Спилсбери, гравер и изготовитель географических карт. Поскольку не все дети прилежно учились географии и запоминали расположение и названия стран и континентов, однажды Спилсбери изготовил карту, которую нужно было собрать из небольших фрагментов. Основа для нее была деревянной, сверху изобретатель наклеил бумажную карту. Именно так и был изобретен первый в мире пазл.

Любите ли вы пазлы? Если вы являетесь горячим поклонником этого развлечения, то этот тест точно придется вам по душе!