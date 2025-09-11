Меню
Тест для любителей «морского» кино: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам с подводниками

11 сентября 2025 07:29
Только истинные знатоки смогут удержаться на волнах ностальгии.

Среди разнообразия советского кино у многих зрителей особым спросом пользуется суровая романтика о море. Моряки и подводники занимали в репертуаре образов особое место, олицетворяя мужество, товарищество и непростую службу.

Этот тест — возможность проверить свою память и насмотренность. Здесь собраны кадры из пяти знаковых работ, а ваша задача — глядя на них, вспомнить название фильма.

Некоторые фрагменты могут быть хорошо знакомыми, а могут и вызывать лёгкое чувство дежавю, заставляя лихорадочно перебирать в памяти названия. Не переживайте, если что-то забудется — главное, что вы согласились погрузиться в эту атмосферу и проверить себя.

Готовы отправиться в плавание по волнам советского кинематографа? Тогда вперед!

Ранее мы писали: Хорошо помните цитаты из фильма «Москва слезам не верит»? Тест докажет обратное — не все продолжат 5/5 реплик правильно

Фото: Кадр из фильма «В мирные дни» (1950)
