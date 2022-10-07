Тест для любителей кино: сможете угадать комедию по набору эмодзи?
Только киноманы смогут правильно ответить на все вопросы.
Современную культуру сложно представить себе без эмодзи. Сегодня специальные иконки, изображающие те или иные эмоции, используют не только в переписке в мессенджерах и социальных сетях. Некоторые энтузиасты считают, что на язык эмодзи можно перевести любую книгу. Например, не так давно дата-инженер Фред Бененсон сделал самому себе вызов - с помощью смайликов воспроизвести весь роман Германа Мелвилла “Моби Дик”. Между прочим, не самая тонкая книга в мировой литературе, поэтому на ее перевод потребовалось много времени и сил. Бененсон даже кинул клич в социальных сетях с просьбой поддержать его начинание и организовал онлайн-ресурс, где все желающие могли предложить свой вариант перевода каждой строчки. Лучшую интерпретацию в стиле эмодзи выбирали зрители, которые могли оценить, насколько точно передан смысл. Свое детище Фред Бененсон выставил на продажу - как в печатном формате, так и в электронном. Любопытно, что один из экземпляров эмодзи-романа пожелала получить Библиотека Конгресса.
С помощью эмодзи можно пересказать не только книги, но и фильмы. Попробуй угадать, о какой комедии идет речь, по набору иконок.