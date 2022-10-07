Тест для любителей кино: сможете угадать комедию по набору эмодзи?

Современную культуру сложно представить себе без эмодзи. Сегодня специальные иконки, изображающие те или иные эмоции, используют не только в переписке в мессенджерах и социальных сетях. Некоторые энтузиасты считают, что на язык эмодзи можно перевести любую книгу. Например, не так давно дата-инженер Фред Бененсон сделал самому себе вызов - с помощью смайликов воспроизвести весь роман Германа Мелвилла “Моби Дик”. Между прочим, не самая тонкая книга в мировой литературе, поэтому на ее перевод потребовалось много времени и сил. Бененсон даже кинул клич в социальных сетях с просьбой поддержать его начинание и организовал онлайн-ресурс, где все желающие могли предложить свой вариант перевода каждой строчки. Лучшую интерпретацию в стиле эмодзи выбирали зрители, которые могли оценить, насколько точно передан смысл. Свое детище Фред Бененсон выставил на продажу - как в печатном формате, так и в электронном. Любопытно, что один из экземпляров эмодзи-романа пожелала получить Библиотека Конгресса.

С помощью эмодзи можно пересказать не только книги, но и фильмы. Попробуй угадать, о какой комедии идет речь, по набору иконок.