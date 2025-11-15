Меню
Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру

15 ноября 2025 07:00
Задача для зрителей с широким кругозором.

Сложный, многогранный мир Фёдора Достоевского уже давно вдохновляет кинематографистов, однако именно советские экранизации по праву считаются эталонными.

Такие мастера, как Иван Пырьев или Лев Кулиджанов, сумели с удивительной точностью и бережностью перенести на экран напряжённую атмосферу и философскую глубину великих романов.

Этот тест предлагает вам окунуться в мир гениальных книг и их не менее гениальных воплощений. Вам предстоит по одному лишь кадру узнать ту самую экранизацию.

Сможете ли вы с первого взгляда вспомнить все 5 шедевров советского кинематографа? Проверим, насколько вы внимательный зритель и ценитель настоящей классики!

Ранее мы писали: «Призрачно все в этом мире бушующем»: из какого фильма песня «Есть только миг» и еще 4 композиции – вспомнят только знатоки (тест)

Ольга Назарова
Ольга Назарова
