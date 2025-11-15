Тест для любителей кино и книг: вспомните 5 советских экранизаций Достоевского по одному кадру

Сложный, многогранный мир Фёдора Достоевского уже давно вдохновляет кинематографистов, однако именно советские экранизации по праву считаются эталонными.

Такие мастера, как Иван Пырьев или Лев Кулиджанов, сумели с удивительной точностью и бережностью перенести на экран напряжённую атмосферу и философскую глубину великих романов.

Этот тест предлагает вам окунуться в мир гениальных книг и их не менее гениальных воплощений. Вам предстоит по одному лишь кадру узнать ту самую экранизацию.

Сможете ли вы с первого взгляда вспомнить все 5 шедевров советского кинематографа? Проверим, насколько вы внимательный зритель и ценитель настоящей классики!

