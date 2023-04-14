Тест для кошатников: насколько хорошо вы знаете породы пушистиков?

В мире насчитывается большое количество пород кошек. Любители усатых-полосатых во всем многообразии могут выбрать себе наиболее подходящего питомца с определенным характером, внешним видом, темпераментом. Ведь, как выяснили ученые, между породой кошки и ее индивидуальными качествами действительно существует закономерность. Исследование, показавшее такие результаты, провели специалисты из Университета Хельсинки (Финляндия). Они разработали опросник, насчитывающий 138 утверждений, а затем предложили заполнить его владельцам 4300 кошек 26 пород. Ученые предположили, что у каждой породы существует определенный набор личностных и поведенческих черт. Как показали результаты анкетирования владельцев разномастных пушистиков, те или иные особенности характера и поведения действительно свойственны представителям разных пород. Так, например, активностью и любовью к играм отличаются бенгальские кошки, а вот экзоты, вместо того чтобы забавляться с бантиком и другими кошачьими игрушками, предпочитают спокойно полежать.

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