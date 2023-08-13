Тест для киноманов: сможете отгадать фильмы по одному кадру?

Первый в мире публичный киносеанс прошел 28 декабря 1895 года. Братья Огюст и Луи Люмьер продемонстрировали собравшейся публике фильм “Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота”. Сюжета как такового в этой киноленте не было - на пленке был запечатлен поезд, тормозивший у перрона. На публику того времени фильм произвел огромное впечатление - картинка была настолько реалистичной, что некоторые зрители при виде надвигающегося поезда вскакивали со своих мест и убегали прочь из зала. С тех пор кинематограф достиг невиданных высот, возможности современного кино показались бы зрителям эпохи братьев Люмьер настоящей фантастикой. Но, какими бы грандиозными ни были современными технологиями, иногда не меньший эффект производит обращение к кинематографическим традициям прошлого. Например, в 2013 году на экраны вышел фильм “Артист”, снятый в стиле немого кино. Черно-белая картина Мишеля Хазанавичуса полюбилась зрителям и собрала солидный “урожай” всевозможных наград и премий. Насколько хорошо вы разбираетесь в кинематографе? Попробуйте угадать по одному кадру зарубежные фильмы, а мы расскажем, какой вы киноман.

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