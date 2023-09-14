Тест для киноманов: сможете отгадать фильмы по двум картинкам?

По сравнению с другими видами искусства кинематограф - самый молодой. Однако за сто с небольшим лет он успел достичь удивительных высот. Были в истории кино и грандиозные успехи, и оглушительные провалы, и другие истории, забавные, ужасные, странные… Например, мало кто знает, что в КНР запретили снимать и показывать фильмы о путешествиях во времени. До этого сюжеты о том, как герой попадает в прошлое и становится участником исторических событий или сражается с реально существовавшими когда-то людьми, были очень популярны в Поднебесной. Однако местные чиновники пришли к выводу, что подобные фильмы и сериалы являются неуважением по отношению к истории. Дело в том, что в большинстве случаев события прошлого в них показаны в искаженном виде, из-за этого у зрителей могут возникнуть превратные представления об исторических деятелях и фактах. Любопытно, что запрет коснулся только кинематографа - в театральных постановках и литературных произведениях путешествия во времени разрешены. Хотите проверить, насколько хорошо вы знаете мировой кинематограф? Тогда попробуйте угадать фильм по двум картинкам.

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