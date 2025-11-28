Меню
Тест для истинных романтиков: вспомните 5 фильмов СССР по кадрам со свиданиями

28 ноября 2025 17:09
Если ответите на 5/5, то вы точно знаток классики.

Советское кино подарило нам множество трогательных, забавных и искренних моментов, но именно сцены свидания часто становились его кульминацией. В них раскрывались характеры героев, рождалась любовь и случались забавные курьезы.

Этот тест предлагает вам проверить, насколько хорошо вы помните эти знаменитые кинопары и их самые запоминающиеся свидания. Вам предстоит угадать фильм всего по одному кадру.

Будьте внимательны: некоторые сцены могут быть очевидными, а другие потребуют не только знания сюжета, но и внимания к деталям. Приготовьтесь окунуться в атмосферу советской романтики, вспомнить любимых героев и их самые трогательные моменты на экране.

Удачи в прохождении!

Фото: Кадры из фильма «Любовь и голуби» (1984)
Ольга Назарова
