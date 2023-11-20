Тест для истинных поклонников советского кино: угадайте фильм по строчке из песни

Эти мелодии до сих пор «и строить, и жить помогают».

В современных фильмах музыка служит лишь фоном, который помогает создать атмосферу. Но герои почти никогда не поют и не играют на гитарах — если, конечно, картина не повествует о рок-группе.

В Советском Союзе ситуация отличалась кардинально. Представить кино прошлых лет без песен невозможно: они органично встроены в сюжет. Их исполняют и положительные, и отрицательные персонажи, причем актеры делают это лучше, чем многие нынешние вокалисты.

Некоторые фильмы и вовсе прославились благодаря стихам, положенным на музыку. «Карнавальную ночь», например, вряд ли видели современные дети, но «Пять минут» была и остается самым известным новогодним хитом в России.

Проверьте, насколько хорошо помните композиции из советского кино вы. Пройдите тест и попробуйте угадать картину по строчке из песни.