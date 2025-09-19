Меню
19 сентября 2025 17:38
Тест для истинных фанатов «Бумажного дома»: смогли бы вы ограбить банк вместе с Берлином?

Или вы похожи на Токио, готовую испортить любую авантюру из-за своего характера.

«Бумажный дом» давно стал больше, чем просто сериал про ограбление — это учебник по психологии риска и командной игре, где у каждого свой стиль: от холодного расчёта Профессора до безрассудной страсти Токио.

Мы собрали тест, который покажет, смогли бы вы действовать в такой авантюре. Какой характер вам ближе: спокойный стратег, азартный бунтарь или вовсе тот, кто сдастся при первом выстреле?

Всего будет восемь вопросов. А ответы помогут нам проанализировать ваш психопортрет, и узнать, как бы прошло ограбление банка в сериале Netflix, окажись вы частью команды Профессора. Вдруг вы бы не поделили власть с Берлином или оказались преданным солдатом?

А после не скучайте и сразу беритесь за вторую викторину. Мерзкий начальник, гадкий друг или профурсетка? Угадайте самых токсичных героев советского кино по описанию (тест).

Фото: Кадр из сериала «Бумажный дом»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
