Тест для глазастых: узнаете звезду по пикантным фотографиям?

Чего уж греха таить - соблазнительные вырезы на платье, топе, кофточке или любой другой “верхней” детали дамского гардероба неизменно притягивают к себе взгляды окружающих. В разные века отношение к декольте было разным и его глубина варьировалась в зависимости от моды, нравственных устоев и многих других факторов. В наше время никто не мешает барышням демонстрировать свои “первые 90” и наслаждаться вниманием окружающих. А недавние исследования показали, что это еще и полезно - если к резюме приложено фото, на котором соискательница одета в наряд с декольте, у нее больше шансов получить приглашение на собеседование. Такой любопытный факт выяснили ученые из Парижского университета - неудивительно, что именно романтичные и любвеобильные французы заинтересовались столь пикантной темой! Эксперимент длился три года и подтвердил теорию французских исследователей о том, что дамы в консервативных нарядах привлекают внимание эйчаров куда реже, чем соискательницы в куда более откровенных вещах с глубокими вырезами.

Сможете ли вы угадать знаменитость по ее декольте? Пройдите необычный тест на внимательность и интуицию.