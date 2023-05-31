Тест для гиков: насколько хорошо вы помните компьютерные игры 90-х?

Отношение к компьютерным играм в обществе неоднозначное. Кто-то убежден, что это такой же хороший способ провести досуг, как и чтение книги или просмотр сериала - у всех свои предпочтения, и отлично, когда есть варианты отдыха на любой вкус и цвет. Другие же считают, что стрелялки негативно влияют на тех, кто ими увлекается, многие родители торопятся запретить своему ребенку проводить время за ними. Но, быть может, не стоит делать поспешные выводы? Не так давно ученые из Университета Суррея решили выяснить, влияет ли как-нибудь увлечение компьютерными играми на деловые качества человека. Они предложили компаниям-добровольцам при найме соискателя на работу учитывать не только его предыдущие профессиональные достижения, но и игровой опыт. Всего в исследовании приняли участие 16 033 человека, которые когда-то были или остаются до сих пор пользователями популярного сервиса с видеоиграми. Как оказалось, стрелялки помогают развить так называемые мягкие навыки - soft skills, которые также пригодятся в работе.

Предлагаем вам пройти ностальгический тест и вспомнить компьютерные игрушки, широко распространенные в девяностые годы.