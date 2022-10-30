Тест для географических гениев: назовите столицы 33 стран

В настоящее время в мире насчитывается порядка 256 стран мира, и, соответственно, столько же столиц. Запомнить их все, вероятно, реально, но прежде всего необходимо спросить себя - а что мы знаем о столице своей страны? Известно, что в средние века Москва значительно отличалась от западных и восточных городов. Сохранились свидетельства путешественников того времени, например, членов персидских посольств, которые приезжали к Борису Годунову - они были поражены архитектурой столицы и ее культурными особенностями. Именно в средневековье была заложена радиально-кольцевая планировка Москвы. Эпоха Ренессанса, когда в российской столице работало множество итальянских мастеров, также нашла отражение в архитектуре - исследователи говорят о том, что церковь Вознесения в Коломенском или собор Василия Блаженного соединили в себе традиции западной, восточной и исконно русской архитектуры. Одним словом, Москва - столица, знакомиться с историей которой можно бесконечно, открывая для себя все новые и новые факты.

А как хорошо вы знаете мировые столицы? Можете вспомнить хотя бы их названия? Проверьте свои географические знания с помощью нашего теста.