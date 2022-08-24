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Тест для гениев: угадайте ученого по его открытию

24 августа 2022 07:15
Тест для гениев: угадайте ученого по его открытию

Проверьте, как хорошо вы знаете отечественных исследователей и их достижения.

Люди науки известны широкой публике меньше, чем, например, популярные артисты, и редко кто, встретив их на улице, подойдет с комплиментами и выражениями восторга. Однако они также заслуживают внимания и признания не только в научном сообществе. Интересно, что многие из тех, кого сегодня считают гениями, в детстве не проявляли выдающихся способностей и учились из рук вон плохо. Так, например, известный географ Николай Пржевальский писал в своей автобиографии, что рос в деревне дикарем - мать, дядя и няня, которые занимались его образованием, позволяли ему вместо уроков гулять на свежем воздухе и ходить на охоту. Затем Николая и его брата определили в гимназию, и несмотря на то, что в науках будущий географ преуспел, дисциплина у него хромала. Однажды гимназисты решили украсть классный журнал с отметками и утопить его в реке. Почетная миссия была поручена Коле. За такой проступок Пржевальского сначала посадили в карцер, а потом решили исключить из гимназии, но по просьбе его матери заменили самое суровое наказание поркой.

Насколько хорошо вам знакомы имена выдающихся отечественных ученых? Пройдите наш тест, чтобы проверить свои знания.

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Елена Королева
Елена Королева
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