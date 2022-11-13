Тест для фанатов советского кино: угадайте фильм с Андреем Мироновым по кадру

Андрей Миронов появился на свет в артистической семье: его мать, Мария Миронова - народная артистка СССР, отец Александр Менакер - заслуженный артист РСФСР. Творческую судьбу маленькому Андрею пророчил еще его крестный - знаменитый Леонид Утесов. Согласно легенде, увидев на затылке младенца хохолок, он сказал, что бог поцеловал Андрея в темечко и быть ему музыкантом и артистом. Правда, родители поначалу не видели в сыне продолжателя актерской династии, поэтому настаивали на том, чтобы получения аттестата зрелости Андрей подавал документы в Институт международных отношений. Вот только наследник не послушал маму и папу, а тайком отправился на экзамены в театральный и сразу же был принят. К первым актерским работам сына на театральных подмостках Мария Миронова и Александр Менакер относились скептически, но позднее признали, что Андрей талантом не обделен. А музыкальное дарование у актера разглядели только в 1960-х годах на съемках “Бриллиантовой руки”, где он впервые запел в кадре.

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