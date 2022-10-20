Тест для фанатов Рязанова: хорошо ли вы помните фильмы советского режиссера

Сегодня советский кинематограф сложно себе представить без фильмов Эльдара Рязанова. “Берегись автомобиля”, “Карнавальная ночь”, “Ирония судьбы, или С легким паром!” - эти и другие киноленты обожают представители самых разных поколений. Интересно, что мир мог бы не узнать такого талантливого режиссера. Дело в том, что Эльдар Рязанов с детства мечтал поступить в мореходное училище. Его настольной книгой был “Мартин Иден” Джека Лондона, герой которого сначала был моряком, а затем стал писателем. Юный Рязанов собирался повторить судьбу любимого книжного героя, посетить самые разные страны, а потом описать свои путешествия в книге. Правда, когда после окончания школы Эльдар отправил документы в Одесское мореходное училище, ответа не получил. Долго переживал по этому поводу, а потом за компанию с другом поступил на режиссерское отделение во ВГИК - при этом до поступления он даже не знал, что это за вуз и чему там обучают. Эльдар Рязанов собирался проучиться во ВГИКе год, а затем снова попытать счастья с “мореходкой”, но судьба распорядилась иначе - он стал режиссером.

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