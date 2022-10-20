Тест для фанатов Рязанова: хорошо ли вы помните фильмы советского режиссера
Проверьте себя на знание легендарных советских кинокартин.
Сегодня советский кинематограф сложно себе представить без фильмов Эльдара Рязанова. “Берегись автомобиля”, “Карнавальная ночь”, “Ирония судьбы, или С легким паром!” - эти и другие киноленты обожают представители самых разных поколений. Интересно, что мир мог бы не узнать такого талантливого режиссера. Дело в том, что Эльдар Рязанов с детства мечтал поступить в мореходное училище. Его настольной книгой был “Мартин Иден” Джека Лондона, герой которого сначала был моряком, а затем стал писателем. Юный Рязанов собирался повторить судьбу любимого книжного героя, посетить самые разные страны, а потом описать свои путешествия в книге. Правда, когда после окончания школы Эльдар отправил документы в Одесское мореходное училище, ответа не получил. Долго переживал по этому поводу, а потом за компанию с другом поступил на режиссерское отделение во ВГИК - при этом до поступления он даже не знал, что это за вуз и чему там обучают. Эльдар Рязанов собирался проучиться во ВГИКе год, а затем снова попытать счастья с “мореходкой”, но судьба распорядилась иначе - он стал режиссером.
Как хорошо вы помните фильмы Эльдара Рязанова? Проверьте себя с помощью нашего теста.