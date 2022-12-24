Тест для фанатов Гарри Поттера: кто вы из привидений Хогвартса?

Какой же волшебный мир без привидений? Все помнят, что в книгах и фильмах о Гарри Поттере среди персонажей встречались призраки - у каждого факультета в Хогвартсе был свой собственный. Некоторые из этих бестелесных обитателей магической школы были по-настоящему пугающими, некоторые - забавными, однако они в равной степени смогли запомниться зрителям. Фильмы фильмами, но почему есть люди, которые не только верят в существование духов в реальности, но и видят их? По словам психологов, всему виной не столько чрезмерно богатое воображение, сколько физиологические процессы, которые происходят в мозге человека. Дело в том, что в моменты сильной усталости или стресса наш мозг как будто бы перестает чувствовать местонахождение тела. За счет этого и создается эффект потусторонности, который многие воспринимают как соприкосновение с миром духов. Это подтвердили и научные исследования, проведенные швейцарскими психологами.

Верите ли вы в призраков? Какой из духов, обитающих в стенах Хогвартса, вызывает у вас симпатию? Быть может, с каким-то из них у вас есть много общего? Ответьте на вопросы теста, а мы расскажем, кто вы из призраков поттерианы.