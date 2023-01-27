Тест для фанатов фильмов СССР: как внимательно вы смотрели «Место встречи изменить нельзя»

Картина Станислава Говорухина “Место встречи изменить нельзя” по праву заняла свое место в золотом фонде отечественного кино. А ведь экранизации романа братьев Вайнеров могло бы и не быть, если бы с литературным первоисточником не познакомился Владимир Высоцкий. Книга “Эра милосердия” произвела на него большое впечатление, поэтому он предложил Говорухину воплотить ее на экране. По воспоминаниям Никиты Высоцкого, его отец с самого начала мечтал исполнить в фильме роль Глеба Жеглова. А вот на то, чтобы найти актера на роль Володи Шарапова, потребовалось время. Станислав Говорухин настаивал на кандидатуре Владимира Конкина, но братья Вайнеры были не в восторге. Тогда режиссер пошел на хитрость - приглашал на пробы актеров, которые уж точно не подходили. Вайнерам ничего не оставалось, как согласиться на участие в съемках Конкина. По итогу сложился потрясающий актерский дуэт, полюбившийся зрителям.

Насколько хорошо вы знаете культовый фильм “Место встречи изменить нельзя”? Сможете ли без труда воспроизвести его в памяти в мельчайших деталях? Проверьте свое знание советского кинематографа с помощью нашего теста.