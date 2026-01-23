Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Кутюр» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Тест для фанатов «Белого солнца пустыни»: вспомните, что пропущено в 5 цитатах из фильма

Тест для фанатов «Белого солнца пустыни»: вспомните, что пропущено в 5 цитатах из фильма

23 января 2026 07:29
Тест для фанатов «Белого солнца пустыни»: вспомните, что пропущено в 5 цитатах из фильма

Но не надейтесь здесь увидеть реплики про икру или личико Гюльчатай.

Многие цитаты из «Белого солнца пустыни» хорошо знакомы зрителям. Но попробуйте мысленно повторить любимую фразу целиком. Вы удивитесь, как легко в ней можно споткнуться, забыв одно-единственное, но важное слово.

Мозг любит экономить силы и часто запоминает только общий смысл, опуская детали. Поэтому мы без труда вспоминаем, о чём говорил Верещагин или Сухов, но можем запнуться на конкретном предлоге или определении.

Этот тест – небольшая проверка внимания. Мы убрали из пяти знаменитых фраз по одному слову. Ваша задача – вернуть цитате её первоначальный, канонический вид. Справитесь?

Фото: Кадр из фильма «Белое солнце пустыни» (1970)
Ольга Назарова
Ольга Назарова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах «Муля, не нервируй»: этот тест по плечу лишь тем, кто смотрел кино на черно-белых телевизорах Читать дальше 18 февраля 2026
«А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» «А что это вы на меня так смотрите?»: давайте лучше тест пройдем – какие из 6 фраз говорил Милославский в фильме «Иван Васильевич» Читать дальше 15 февраля 2026
Тест ко Дню всех влюбленных: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о любви – пройдите со своей половинкой Тест ко Дню всех влюбленных: вспомните 5 фильмов СССР по цитатам о любви – пройдите со своей половинкой Читать дальше 14 февраля 2026
Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Иностранцы «переврали» культовую комедию СССР своей афишей: только знатоки узнают этот фильм (тест для продвинутых) Читать дальше 18 февраля 2026
Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Тест для тех, кто в СССР часто ходил в кинотеатр: вспомните 5 фильмов по фрагменту афиши (у зумеров нет шансов) Читать дальше 18 февраля 2026
Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Хорошо смеется тот, кто проходит тест на 5/5: вспомните советские комедии по последним кадрам Читать дальше 18 февраля 2026
Уже сходили на «Сказку о царе Салтане»? А теперь за тест: продолжите 5 реплик из оригинальной сказки Пушкина Уже сходили на «Сказку о царе Салтане»? А теперь за тест: продолжите 5 реплик из оригинальной сказки Пушкина Читать дальше 18 февраля 2026
Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Тестов по «Москва слезам не верит» сделано не мало: но этот пройдут только жившие в СССР – собрали 5 вопросов о быте Читать дальше 17 февраля 2026
Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Пьем чай неспеша – и жизнь хороша: угадаете хотя бы 3/5 советских фильмов по кадру застолья? (сложный тест) Читать дальше 17 февраля 2026
Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Тест под силу только фанатам кино СССР: вспомните по кадрам 5 кинолент с ночными названиями Читать дальше 17 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше