Тест для фанатов «Белого солнца пустыни»: вспомните, что пропущено в 5 цитатах из фильма

Но не надейтесь здесь увидеть реплики про икру или личико Гюльчатай.

Многие цитаты из «Белого солнца пустыни» хорошо знакомы зрителям. Но попробуйте мысленно повторить любимую фразу целиком. Вы удивитесь, как легко в ней можно споткнуться, забыв одно-единственное, но важное слово.

Мозг любит экономить силы и часто запоминает только общий смысл, опуская детали. Поэтому мы без труда вспоминаем, о чём говорил Верещагин или Сухов, но можем запнуться на конкретном предлоге или определении.

Этот тест – небольшая проверка внимания. Мы убрали из пяти знаменитых фраз по одному слову. Ваша задача – вернуть цитате её первоначальный, канонический вид. Справитесь?