Тест для фанатов Аллы Пугачевой: насколько хорошо вы знаете своего кумира

Алла Пугачева - настоящая живая легенда отечественной эстрады. “Женщина, которая поет”, всегда была окутана множеством мифов. Некоторые она сама же развенчивала в интервью, о некоторых предпочла умолчать - в конце концов, должна быть в женщине какая-то загадка. Кажется, что за то время, которое Алла Пугачева царит на сцене, поклонники узнали о ней абсолютно все. Однако некоторые факты из биографии певицы могут удивить даже ее заядлых фанатов. Так, например, мало кто знает, что до того, как прославиться, Алла Борисовна преподавала музыку в московской школе №621.Несмотря на то, что ее преподавательская карьера продолжалась всего четыре месяца, Примадонна осталась в памяти школьников на всю жизнь. В дальнейшем ученики вспоминали, что учительница музыки всегда одевалась с иголочки, на занятия, как правило, опаздывала, но дети прощали ей абсолютно все, когда она садилась за фортепиано. С учениками была строгой, за что получила прозвище Алка-Кричалка.

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