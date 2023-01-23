Тест для эрудитов: кто автор этих известных цитат?

Время от времени мы все цитируем известных людей, любимых персонажей фильмов или книг, но порой не задумываемся над тем, действительно ли эта фраза принадлежит тому, кому её приписывают. В истории достаточно примеров, когда авторство афоризмов приписывали вовсе не тем. Например, практически каждый из нас слышал цитату, якобы принадлежащую французской королеве Марии-Антуанетте: "Если у них нет хлеба, пусть едят пирожные". Фраза стала символом равнодушного отношения монархов в проблемам крестьян, которые в конце концов подняли революцию и голова Марии-Антуанетты, как и многих дворян, оказалась на плахе. На самом деле эта цитата звучит несколько иначе - вместо пирожных в оригинале упоминаются крайне дешёвые бриоши, на которые была установлена фиксированная цена, да и автором слов была не легкомысленная королева, а философ Жан-Жак Руссо. Молва исказила фразу и приписала её Марии-Антуанетте задним числом.

Способны ли вы отличить цитату из литературного произведения от фразы, сказанной реальным человеком? Проверьте свою интуицию, начитанность и кругозор, ответив на вопросы сложного теста.