Тест для эмоциональных россиян: узнайте, насколько вы скандалист

К скандалистам в обществе отношение двоякое. С одной стороны, с такими людьми не хочется иметь ничего общего - они способны сделать слона из любой мухи, и находиться с ними рядом все равно что на пороховой бочке сидеть. С другой, находятся те, кто завидует скандалистам и даже восхищается ими: мол, мне бы так уметь постоять за себя. Однако психологи утверждают, что, как правило, конфликтными персонами движет вовсе не желание отстоять свои права. Скандалистами становятся совсем по иным причинам. В числе самых распространенных - комплексы, пришедшие из детства. Возможно, что в детские годы таким людям по каким-то причинам не хватало родительского внимания и они пытались привлечь его к себе с помощью плача, криков, истерики и т.д. Понятно, что такой метод действовал безотказно, и человек “принес” его с собой во взрослую жизнь. Кроме того, специалисты утверждают, что многие любят поскандалить из страха быть униженным - такие люди придерживаются тактики “нападение - лучшая защита” и стремятся ударить первыми даже в том случае, когда прямой угрозы нет.

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