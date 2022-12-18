Тест для экспертов в советском кино: продолжите фразы из культовых фильмов

Фильмы, созданные в СССР, запоминаются не только благодаря прекрасной творческой команде, легендарным актёрам, превосходным натурным съёмкам. Успех советских кинокартин во многом объясняется также отличными сценариями. Крылатые фразы из фильмов, вошедшие в нашу речь, используются и по сей день. Но мало кто знает, что порой эти реплики были заслугой не только сценаристов, но и актёров. Многие режиссёры поощряли импровизацию на съемочной площадке - например, Станислав Говорухин, режиссёр популярного детектива "Место встречи изменить нельзя". У персонажа Ивана Бортника, бандита "Промокашки", в первоначальном сценарии была только пара реплик. Однако актёр самостоятельно придумал самые запоминающиеся фразы персонажа, которые впоследствии ушли в народ. Кроме того, в окончательный вариант фильма вошла импровизация Ларисы Удовиченко, которая исполнила роль Маньки-Облигации. Актриса вспоминала в интервью, что она не знала, как пишется слово “облигация”, и спросила об этом прямо в кадре. Говорухин посчитал этот эпизод забавным и включил его в фильм.

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