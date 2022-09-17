Тест для экспертов по боевикам 80-х: знаток вы или любитель?

Большинство зрителей, услышав слово “боевик”, в первую очередь вспоминают легендарные картины 1970-х-1990-х годов. Однако мало кто догадывается, что первый в истории мирового кинематографа боевик вышел более ста лет назад, в 1903 году, и назывался “Большое ограбление поезда”. В разные десятилетия у экшен-фильмов были разные главные герои. В 1930-х зрители сходили с ума по благородным персонажам со шпагами в руках, затем на долгое время наступила эпоха фильмов о ковбоях. 70-е годы ознаменовались выходом боевиков, в которых ключевая роль отводилась мастерам боевых искусств. Отдельным успехом у публики пользовалась франшиза о Джеймсе Бонде, которая положила начало новому типу боевиков. Главным героем был универсальный боец, способный в одиночку положить несметное количество врагов. На его плечах лежала благородная миссия по спасению целого человечества. К сожалению, боевик как жанр долгое время считался кинокритиками низкопробным, массовым, а потому ни фильмы, ни их создатели, ни актеры, исполнявшие роли, не получали никаких кинонаград. Зато их любили миллионы зрителей.

Проверьте, как хорошо вы помните легендарные боевики 1980-х, с помощью нашего теста.