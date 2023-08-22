Тест для девушек: выбери красавчиков из сериалов, а мы угадаем ваш знак Зодиака

Археологические раскопки свидетельствуют о том, что уже за две с половиной тысячи лет до нашей эры деление неба на созвездия уже существовало. Это говорит о том, что небесные дали неудержимо влекли к себе человека с самой древности, особенно звезды и планеты. Представители древних цивилизаций считали, что все события, происходящие на земле, предопределены самими небесами, а значит, если научиться “читать” звездные послания, удастся заглянуть в будущее. Когда именно человек, глядя на скопления звезд, начал в своем воображении соединять их в фигуры, проводить ассоциации с земными явлениями, так и осталось неизвестным. Не сохранилось ни одной карты, где были бы запечатлены первые созвездия. И все же у историков есть основания предпологать, что первые шаги этом направлении сделали народы, населяющие долины Тигра, Евфрата и Нила, позднее к ним “присоединились” Янцзы, Хуанхэ и Ганг. Привычные нам созвездия и символы, их обозначающие, дошли до наших времен из Древней Греции. Кстати, считается, что первая полная перепись небесных тел появилась благодаря греческому астроному Гиппарху. Ответьте на вопросы теста, а мы попробуем угадать, под каким знаком зодиака вы появились на свет.

Показать полностью