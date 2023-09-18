Тест для девушек: вы злодейка или принцесса из мира Дисней?

Мало кто знает, что диснеевские мультипликаторы рисовали сказочных персонажей с реальных людей. Актеры приходили в студию, наглядно выполняли все действия, прописанные в сценарии, а художники впоследствии переносили их на бумагу. Например, роль злой Королевы-мачехи в первом полнометражном диснеевском мультике “Белоснежка” получила Люсиль Ла Верн. Если взглянуть на фото актрисы, можно заметить некоторое внешнее сходство с ее мультгероиней - эффектный взгляд, выразительные брови. По словам современников, Ла Верн была изумительной актрисой - первую главную роль она сыграла в 14 лет, а в 23 уже собрала собственную театральную труппу, которой даже довелось выступать перед британским монархом Георгом V. Другой диснеевской злодейке, Королеве червей в “Алисе в Стране чудес”, свою мимику подарила актриса Верна Фелтон. В ее карьере были только эпизодические роли, но однажды, когда Фелтон было уже 50 лет, она попала на озвучивание фильма “Джамбо”. Там ее заметили и позднее пригласили поработать над ролью Королевы червей в “Алисе”. На какую героиню Disney вы больше похожи - принцессу или злодейку? Наш тест, как сказочное зеркальце, расскажет всю правду!

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