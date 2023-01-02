Тест для девушек: ваша прическа может рассказать все о вашем характере

“Коса - девичья краса”, - гласит народная мудрость. Действительно, во все времена волосы были едва ли не главной гордостью прекрасной половины человечества. С ними было связано много примет, обычаев и традиций. Пожалуй, самые длинные волосы на планете можно встретить у представительниц этнической группы красные яо, проживающей в Южном Китае и Вьетнаме. Численность этой народности небольшая - всего около 4600 человек. Средняя длина волос у жительниц деревень красных яо составляет 1,7 метра. В день восемнадцатилетия девушкам обрезают волосы ниже плеч, тем самым возвещая, что они готовы к созданию собственной семьи. Однако в дальнейшем, на протяжении всей своей жизни, представительницы этнической группы не стригутся. Согласно поверьям красных яо, волосы являются не только частью внешнего облика, но и частью души, чем-то сакральным. Считается, что чем длиннее коса у девушки, тем больше удачи посылают ей боги.

В наши дни с помощью средств для укладки и стайлеров можно даже в домашних условиях создать красивую прическу. Но у большинства женщин все равно есть прически-фавориты на каждый день, которые, оказывается, могут многое сказать о характере обладательницы.