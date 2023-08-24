Тест для девушек: в какой цвет вам стоит покраситься?

Не секрет, что цвет волос может изменить человека до неузнаваемости. Порой этой хитростью пользуются знаменитости, в истории можно найти немало примеров, когда после смены имиджа никому неизвестная актриса или певица становилась суперзвездой. Самый яркий тому пример - Мэрилин Монро. Превратившись из шатенки в яркую блондинку, она стала в секс-символ эпохи. Примеру Монро последовала Мадонна. От природы нестареющая певица - обладательница темных локонов, однако последние двадцать лет она предпочитала выходить на сцену блондинкой. Именно в таком образе ее знают и любят большинство фанатов. Любопытно, что в 2019 году Мадонна решила примерить образ жгучей брюнетки. Результатом она поделилась в социальных сетях, но, увы, не нашла поддержки у подписчиков - большинство из них отнеслись к метаморфозе скептически. Мерьем Узерли, исполнительницу роли Хюррем в сериале “Великолепный век”, широкая аудитория привыкла видеть с огненными волосами. Даже самые преданные зрители вряд ли узнали бы актрису на улице с ее натуральным цветом - от природы Мерьем шатенка. Какой оттенок волос подойдет вам лучше всего? Узнайте ответ с помощью нашего теста.

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