Тест для девушек: в чем заключается ваша внутренняя сила?

В кино, сериалах и комиксах существует множество супергероинь. Чудо-женщина, Харли Квинн, Зена - вот только несколько персонажей, которые стали для поедставительниц прекрасного пола кем-то вроде ролевых моделей. На них хочется быть похожими, подражать им и обладать такими же сверхспособностями. По словам психологов, каждый из нас тоже в определенной степени является супергероем. Порой мы даже не догадываемся о том, что обладаем врождённой секретной силой, которая у каждого своя, особенная. Именно эта способность помогает нам преодолевать свои страхи и комплексы, проблемы, которые возникают в личных отношениях, на работе или в других сферах жизни. Кто-то осознает свою внутреннюю силу, находится с ней в гармонии и пользуется ей вполне осознанно. Другие же даже не подозревают, каким сокровищем обладают, а ведь с его помощью могли бы справляться с трудностями намного быстрее и эффективнее.

Специально для женщин мы приготовили тест, который подскажет, какой скрытой внутренней силой они обладают. Пройдите его и узнайте, какое ваше качество помогает вам в борьбе с проблемами лучше всего.