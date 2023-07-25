Тест для девушек: сколько раз вы выйдете замуж?

“Привычка жениться”, - это не только название фильма с Алеком Болдуином и Ким Бейсингер, но и фраза, которая исчерпывающе описывает жизнь некоторых людей. Официальным мировым рекордсменом по количеству зарегистрированных браков является Глинн Скотти Вулф, скончавшийся в 1997 году. За 89 лет своей жизни этот человек сочетался законным браком 29 раз, за что и попал в Книгу рекордов Гиннеса. Любопытно, что самый короткий брачный союз Вулфа продлился всего лишь 36 часов, а самый продолжительный - семь лет. Среди представительниц прекрасного пола рекорд по количеству браков установила американка Линда Эссекс. Она побывала замужем 23 раза, правда, не все лав-стори были счастливыми. Некоторые избранники избивали женщину, а то и вовсе приковывали ее наручниками к батарее. Дольше всего Линда прожила с неким Джеком Гурли - они были вместе целых три года. Любопытно, что в последний раз Линда Эссекс вышла замуж как раз таки за Глинна Вулфа - но не по большой любви, а для того, чтобы помочь установить рекорд. Это произошло незадолго до его смерти, в 1996 году. Хотите узнать, сколько раз вам суждено пойти под венец? Наш тест поможет найти ответ, но помните, что не стоит воспринимать его результаты всерьез.

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