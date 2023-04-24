Тест для девушек: сделайте макияж и узнайте, какая вы в отношениях

Психологи уверены - иногда характер может быть в буквальном смысле слова виден у человека на лице. Но только в том случае, если речь идет о женщине, которая регулярно делает себе макияж. Дело в том, что, по мнению экспертов, многое о чертах личности дамы может сказать мейк, который она предпочитает. Так, например, девушки, для которых нарисовать себе четкую и графичную стрелку на глазах - не проблема, считаются счастливыми обладательницами спокойного и рассудительного характера. Они любят раскладывать все по полочкам и действовать в соответствии с ранее намеченными планами. Макияж с акцентом на губы, щеки и брови, предпочитают натуры сильные и решительные, но при этом невероятно женственные. Находиться в центре внимания - вот их цель, которой они успешно достигают с помощью мейкапа. Смоки айз выбирают чувственные дамы, которые не стесняются демонстрировать окружающим свои эмоции. Кто-то назовет их королевами драмы, но это все же лучше, чем быть скучной и невыразительной!

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