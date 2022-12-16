Тест для девушек: с каким цветом волос вы будете неотразимы?

Как известно, девушки бывают разные - рыжие, блондинки, брюнетки, а кто-то и вовсе предпочитает экстремальные оттенки волос вроде красного или синего. Благо что современные методики окрашивания позволяют сменить масть вообще на что угодно. Однако, пожалуй, наиболее популярный запрос клиентов колористов - превратить в златовласку. Несмотря на то, что о блондинках ходит множество мифов и стереотипов, исследования показывают, что люди со светлым цветом волос вызывают у окружающих больше доверия и симпатии. Установлено, что если водитель увидит на трассе автостопщика, с большей вероятностью он пустит в салон своего авто блондина, а не брюнета. Французские психологи и вовсе выяснили показательный факт - если брюнет и блондин случайно обронят что-то на улице, прохожие с куда большей вероятностью поднимут и вернут потеряшку именно обладателю светлых волос. С чем именно это связано, ученые пока не определились - возможно, все дело просто в обаянии блондинов и блондинок.

А какой цвет волос подошел бы вам по характеру? Ответьте на несколько вопросов, а мы расскажем, с каким оттенком локонов вы были бы неотразимы на все сто процентов.