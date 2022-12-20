Тест для девушек: разбираетесь ли вы хоть немного в логике парней?

О том, что мужчины с Марса, а женщины - с Венеры, твердят уже давно. Поспорить с посылом этого тезиса - о том, что представители двух полов совершенно разные и из-за этого частенько не понимают друг друга - довольно сложно. Речь идет не только о физиологических различиях, но и о внутреннем устройстве нервной системы. Исследователи говорят о том, что, несмотря на стремление к равенству между полами в последние годы, мужчины и женщины до сих сохраняют те роли, которые выполняли на протяжении тысячелетий. Представители сильного пола в первую очередь добытчики, охотники, которые реализуют себя в социуме, зарабатывают деньги, обеспечивают семью. Они склонны мыслить более узко, чем дамы, но при этом целенаправленно. Именно поэтому женщинам, которые могут одновременно делать десяток разных дел, сложно понять избранника, который предпочитает концентрироваться на одной-единственной задаче. Если мужчины мыслят более глобально, что женщины обращают больше внимания на мелочи и т.д. Несмотря на все различия, научиться понимать друг друга можно.

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