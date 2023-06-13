Тест для девушек: ответьте всего на 1 вопрос и узнайте, какая вы на самом деле

“Непростое украшение”, - так говорится в известной песне об обручальных кольцах. Однако ровно то же самое можно сказать обо всех аксессуарах такого рода, поскольку в давние времена кольца были символом власти, величия, могущества над другими. Носить их могли лишь привилегированные члены общества - например, правители или жрецы. Если обратиться к старинным легендам, преданиям и сказкам, то можно обнаружить, что во многих из них кольцо выступает в роли магического артефакта, заключающего в себе особенную силу. С его помощью персонажи фольклора перемещаются во времени и пространстве, читают мысли других людей или животных, оберегают себя и близких от влияния темных сил. В наше время кольцо, конечно же, не имеет такого мистического ореола, как в прошлом, однако с ним все равно связывают те или иные приметы. Например, считается, что найденное колечко ни в коем случае нельзя примерять - можно случайно “забрать” себе все негативные события и эмоции из жизни предыдущего владельца. Ведь кольцо, как говорят, хранит в себе его энергетику.

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