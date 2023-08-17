Тест для девушек: ответьте на вопросы, а мы с точностью угадаем, что вас бесит в противоположном поле

Мужчины и женщины способны не только привлечь друг друга, но и оттолкнуть каким-нибудь неоднозначным личностным качеством или поступком. Несколько лет назад среди американцев провели опрос на тему “Как испортить свидание и напрочь отбить у человека всякий интерес к дальнейшему общению?” Как оказалось, в большинстве случаев леди и джентльменов раздражает “третий лишний” в диалоге - а именно смартфон, на который то и дело отвлекается собеседник или собеседница. Против него высказались 69% опрошенных мужчин и 70% женщин. Кроме того, представителей обоих полов бесит, когда во время свидания визави фотографирует еду - эту привычку осудили 25% парней и 15% девушек. Четверть респондентов мужского пола признались, что испытают испанский стыд, если спутница начнет чавкать во время еды, причмокивать или издавать какие-либо другие звуки. Такое же поведение оттолкнет 31% женщин. Кроме того, на первом свидании причиной для разочарования может стать большая разница между фото в профиле человека в интернете и его реальным внешним видом. 52% мужчин и 43% женщин заявили, что почувствуют себя обманутыми.

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