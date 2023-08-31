Тест для девушек: оденьте Барби, а мы скажем какой свитер вам выбрать на осень

Для большинства людей первая и самая очевидная ассоциация со словом “кукла” - это “Барби”. Пластиковая красотка с осиной талией и жизнерадостной улыбкой на розовых устах была и остается заветной мечтой миллионов девочек со всего света. Счастливые обладательницы Барби даже не подозревают, что некоторые куколки из серии могут стоить целое состояние. Самой дорогостоящей игрушкой считается Барби, созданная специально для Организации по борьбе с раком груди. Эффектная пластиковая блондинка, ожерелье для которой разрабатывал дизайнер с мировым именем Стефано Кантури, ушла с аукциона за $300 тысяч. Среди коллекционеров особенно ценятся Барби, выпущенные в прошлом веке. Например, винтажная красотка в полосатом купальнике, созданная в 1959 году, ушла с молотка за $30 тысяч. Пропорции самых первых Барби значительно отличаются от последующих моделей, кроме того, на ступнях у них были дырочки для того, чтобы закрепить туфельки. В дальнейшем на производстве отказались от этой детали. Любили ли вы в детстве наряжать Барби? Вспомните, как это было, с помощью нашего теста, а мы подскажем, какой свитер нужен вам в гардеробе этой осенью.

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