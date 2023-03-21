Тест для девушек: насколько вы вредная?

“До чего же ты вредный!” - услышать такую фразу в свой адрес как минимум неприятно. Однако, к сожалению, во многих случаях это не просто оценочное суждение или обидное высказывание, а констатация факта. По словам психологов, вредный характер - это последствие неправильного воспитания, с которым человеку пришлось столкнуться в детстве. Именно в нежном возрасте каждый из нас усваивает модели поведения в той или иной ситуации, и нередко случается так, что человек не умеет справляться со стрессом или другими проблемами иначе, кроме как с помощью агрессии, упрямства, стремления сделать все наперекор добрым советам. Такой сценарий его психика усвоила в детстве как безопасный. Для того, чтобы выйти за рамки привычного паттерна, специалисты рекомендуют принять свои особенности и дать себе необходимое время на то, чтобы осмыслить ситуацию. Торопиться с ответами и реакциями не нужно - чем больше мы подгоняем сами себя, тем раздражительнее становимся и чаще выплескиваем негатив на окружающих.

А насколько вредный характер у вас? Ответьте на вопросы нашего теста и узнайте, кто вы по шкале от настоящей вредины до безобидной милашки.