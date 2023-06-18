Тест для девушек: насколько вы оптимистичны?

Наверняка у каждого из нас среди знакомых есть прирожденные оптимисты. Эти люди, какие бы сложности ни происходили в их жизни, всегда находят что-то хорошее и концентрируются на этом. Ученые давно говорят о том, что оптимизм положительно сказывается на организме, способствует улучшению здоровья. Ученые из Центра счастья и здоровья при клинике Гарвардского университета рассказали, что, по их наблюдениям, в большинстве случаев крепким здоровьем могут похвастаться именно оптимисты. Почему так происходит, исследователи точно до сих пор не знают, но предполагают, что дело в более активном образе жизни, чем у пессимистов. Кстати, развить в себе оптимизм можно с помощью специальных упражнений. Например, психологи рекомендуют сконцентрироваться на своих сильных сторонах - доброте, любознательности, верности и т.д. Выбрав что-то одно, необходимо подумать о том, как можно применить это качество именно сейчас. Если вы выбрали доброту, то можно спонтанно приготовить любимому человеку блюдо, которое он обожает. Это упражнение советуют выполнять на протяжении недели - перемены в настрое не заставят себя ждать.

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