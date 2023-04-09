Тест для девушек: насколько вы леди?

Кто не смотрел фильм про Мэри Поппинс - самую правильную в мире няню и Леди Совершенство? Многим девочкам хотелось походить на нее, элегантную, ухоженную и безупречную - одним словом, стать настоящей леди. По словам экспертов, женщины, которые могут смело и с гордостью носить этот титул, отличают некоторые признаки. Например, выбор одежды - истинная леди предпочитает классические фасоны, хорошо понимает, какие наряды будут уместны в той или иной ситуации. Если же с одеждой или обувью произойдет какой-нибудь конфуз (все мы люди, и стрелка на колготках может поползти даже у королевской особы), то леди ничем не выдаст своего смущения, а спокойно, быстро и с достоинством приведет себя в порядок без лишних телодвижений и причитаний. Говорят, что во избежание неловких ситуаций монаршие особы прекрасного пола носят на юбках специальные утяжелители - так они могут быть уверенными в том, что ткань не взлетит вверх при сильном порыве ветра. Даже если погода ужасная, принцесса всегда остается прекрасной.

Можно ли считать вас настоящей леди? Способны ли вы стать эталоном элегантности и женственности? Проверьте с помощью нашего теста.