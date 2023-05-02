Тест для девушек: насколько ты горячая штучка?

Пожалуй, даже самым консервативным и строгим в плане морали дамам хотя бы раз в жизни хочется побыть горячей штучкой, чтобы привлечь к себе внимание того самого мужчины. Проблемы симпатии и антипатии между представителями разных полов волнуют не только собственно представителей, но и ученых. Несколько лет назад австралийские ученые озадачились вопросом: на чем строится сексуальная притягательность на взгляд мужчины и женщины? Они опросили более семи тысяч добровольцев в возрасте от 18 до 65 лет, которые были зарегистрированы на сайтах для знакомств. Их попросили оценить по 100-балльной шкале потенциальных партнеров по ряду признаков - интеллект, привлекательность, образованность и т.д. Как казалось, для женщин куда больше значения при выборе партнера имеют уровень интеллекта, дохода и эмоциональная связь с партнером, а мужчины уделили внимание в первую очередь телосложению и внешней привлекательности кандидаток. Правда, с возрастом предпочтения джентльменов меняются и фокус смещается с внешнего вида на личностные качества.

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