Тест для девушек: на какую культовую блондинку вы похожи?

Обладательницам светлого цвета волос достается больше, чем брюнеткам, шатенкам или рыжим - при этом речь идет не только о внимании мужчин. В фольклоре за блондинками закрепилась репутация барышень ветреных и недалеких, однако научные исследования давно опровергли эти стереотипы. Скорее уж, в присутствии златовласок глупеют представители сильного пола - это научно доказанный факт. Исследователи провели забавный двухэтапный эксперимент, участниками которого стали джентльмены. Сначала им продемонстрировали фотографии брюнеток и попросили пройти тест на когнитивные способности, потом исследование повторилось, только перед тестом мужчины любовались на фото светловолосых красавиц. Невероятно, но факт: во втором случае результаты когнитивного теста были куда менее впечатляющими. Ученые предполагают, что свою роль тут играет стереотип о глупости блондинок - мол, глядя на них, мозг собеседника автоматически переключается на “упрощенный режим”.

Как бы там ни было, блондинки во все века покоряли мужские сердца и заставляли обладательниц другого цвета волос сгорать от зависти. Пройдите тест и узнайте, с какой культовой златовлаской у вас много общего.