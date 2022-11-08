Тест для девушек: на какую известную личность вы похожи внешне?

В юности практически каждая девушка мечтала быть похожей на звезду - казалось, что если у тебя будет улыбка, как у Натальи Орейро, или глаза, как у Анджелины Джоли, все парни мира мигом падут к твоим ногам. К счастью, со временем навязчивое желание увидеть в зеркале копию популярной певицы или актрисы ушло, но... не у всех. Некоторые девушки отдали без малого сотни тысяч долларов на то, чтобы сделать пластические операции и стать копией своего кумира. Одно из самых заметныъ перевоплощений произошло с кореянкой Хонг Юх Рюм, которая пожелала стать как две капли воды похожей на австралийскую модель Миранду Керр. Кореянку не остановило даже то, что она была совершенно другой расы. Для того, чтобы стать точной копией супермодели, Хонг пришлось изменить овал лица, разрез глаз, форму носа и губ. На этом кореянка не остановилась - она купила голубые линзы, перекрасила волосы в идентичный цвет, а также освоила макияж, как у знаменитости. Правда, несмотря на вложенные средства и усилия, добиться полного портретного сходства Хонг Юх Рюм так и не удалось.

А на какую звезду похожи вы? Пройдите наш тест и узнайте, с какой знаменитостью у вас много общего.