Тест для девушек: моделью какого известного бренда вы могли бы стать?

У каждого уважающего себя бренда есть свой амбассадор - известное лицо, которое принимает лицо в рекламных кампаниях и продвигает продукцию в своих социальных сетях или при выходе в свет. Если раньше модные дома и косметические марки ассоциировались чаще всего с моделями, то в последние десятилетия место амбассадоров в подавляющем большинстве занимают звезды. Катрин Денев, ставшая лицом аромата Chanel №5, утверждала, что между актрисой в фильме и моделью в рекламе есть одна важная сходная черта - они обе должны обладать яркой индивидуальностью и ассоциироваться с определенным продуктом. Одной из самых ярких рекламных кампаний в истории моды стала кампания мужского аромата Кельвина Кляйна Obsession. На дворе стояли 1990-е годы, в кадре появилась 18-летняя Кейт Мосс. Юная модель с нестандартной внешностью позировала в довольно смелом виде, и этот дерзкий образ приковал к продукту внимание публики. Несмотря на то, что в портфолио Кейт на тот момент было уже много работ, именно эта превратила ее в легенду своего времени. Хотите узнать, лицом какого известного бренда вы могли стать? Эстетика и философия какого модного дома вам особенно близка? Тогда скорее отвечайте на вопросы нашего нового теста.

Показать полностью