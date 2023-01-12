Тест для девушек: макияж раскроет всю правду о вашей личности

Отношение к макияжу в разные эпохи было неоднозначным. Кто-то считал, что стремление приукрашивать себя - от лукавого, другие, напротив, видели в этом возможность продемонстрировать миру свое настоящее "я". Сегодня многие женщины относятся к макияж именно как к возможности самовыражения. Правда, перегибать палку тоже не стоит - каждому макияжу свое время и место. Ученые предостерегли представительниц прекрасного пола от яркого мейка в офисе. Недавние исследования британцев показали, что сотрудница с броским макияжем выглядит в глазах коллег и руководства менее авторитетно. Добровольцам показали фотографии одной и той же женщины, правда, не некоторых снимках её макияж был отретуширован, а его яркость - искусственно увеличена. Затем респондентов попросили рассказать о том, каким профессионалом и лидером видится им представленная на снимке женщина. Оказалось, что спокойный и сдержанный макияж вызывал у участников приятные ассоциации, а вот более агрессивный мейк заставлял усомниться в лидерских и профессиональных качествах его обладательницы.

Что ваш макияж может поведать о ваших личных качествах? Узнайте, ответив на вопросы теста.