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Тест для девушек: макияж какой диснеевской принцессы вам подойдет?

27 сентября 2023 16:15
Тест для девушек: макияж какой диснеевской принцессы вам подойдет?

Ариэль, Мулан, а может быть, Покахонтас?

Наверное, каждая вторая девочка когда-то мечтала походить на принцессу из диснеевского мультика. Золушка, Рапунцель, Белоснежка и другие сказочные героини казались самыми лучшими образцами для подражания, зачастую - недостижимыми. Многие юные зрительницы наверняка удивились бы, если б узнали, что любимых принцесс в большинстве случаев рисовали с реальных актрис. Дело в том, что на протяжении долгого времени руководство студии Disney придерживалось метода работы под названием live-action reference. Суть его заключается в том, что сначала все сцены снимают кинопленку с участием актеров, а затем получившиеся кадры используют в качестве референсов для рисованных изображений. Например, роль принцессы индейцев Покахонтас исполнила Ирен Бедар. Актриса, которая так же, как и ее героиня, является коренной представительницей этого народа, фантастически похожи. Настолько, что при просмотре мультфильма двухлетняя дочка Ирен сразу же узнала на экране свою маму. В интервью Бедар рассказала, что во время семейного просмотра брат то и дело толкал ее локтем, когда узнавал в Покахантас знакомые черты. Хотите узнать, макияж какой диснеевской принцессы вам подойдет больше всего? Тогда скорее ответьте на вопросы нашего нового теста.

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Фото: кадр из мультфильма "Ральф против интернета" (2018)
Елена Королева
Елена Королева
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