Тест для девушек: кто из героев "Игры престолов" стал бы вашим идеальным парнем?

Можно долго спорить о том, чем в итоге стала легендарная “Игра престолов” в истории мирового кинематографа - грандиозным успехом или таким же великим провалом. Несмотря на то, что с момента выхода в свет последней серии прошло уже несколько лет, поклонники до сих пор не могут смириться с финалом фэнтези-саги. А если вспомнить, как все начиналось, нельзя не затронуть тему того, кто мог бы исполнить главные и второстепенные роли, но не прошел кастинг. Например, Брайан Кокс, известный по роли Логана Роя в сериале “Наследники”, в свое время отказался от роли короля Роберта Баратеона. Причиной тому были низкие гонорары. Впоследствии Кокс не раз признавался, что стал фанатом сериала и горько жалеет об упущенном шансе сыграть в нем. Актер надеялся, что ему еще представится возможность присоединиться к касту, но этого так и не случилось. Зато Джонатан Прайс, сыгравший Его Воробейшество, вытянул “золотой билет”. Создатели шоу приглашали его несколько раз, но он отказывался из-за того, что считал сюжет слишком странным. К счастью, Прайс успел передумать и дал согласие на съемки.

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